정봉주 이어 조정훈 찾는 우상호, "단일화 합의 연장선…범진보 진영 선결집"

[아시아경제 오주연 기자] 전일 정봉주 열린민주당 서울시장 예비후보와 양당 통합을 전제로 한 후보 단일화에 합의한 우상호 더불어민주당 서울시장 예비후보가 8일 조정훈 시대전환 서울시장 예비후보를 만나 범진보진영의 통합과 연대를 위한 군불때기에 나선다.

우 후보는 7일 아시아경제와의 전화통화에서 "정봉주 후보와의 단일화 합의 연장선에서 조정훈 대표도 만난다"면서 "그러나 구체적으로 (단일화) 합의를 하는 게 아니라 정책 토론을 통해 소통을 하고, 서로의 접점을 만들어보자는 취지에서 마련된 자리"라고 말했다.

우 후보는 "유쾌한 토론형식으로, 서로 같이 고민을 나누는 방식으로 얘기를 나눌 것"이라며 "이후에 어떻게 할 지 정해진 것은 없지만 범진보진영이 뜻을 같이 했으면 좋겠다는 의사는 충분히 전달했다"고 덧붙였다.

이어 "열린민주당과는 내가 후보가 된다는 가정하에서는 단일화를 구상하고 있고, 꽤 진전이 됐다고 조 후보에게 얘기했다"며 "그러나 기본적으로는 열린민주당, 정의당, 시대전환 지지층들을 다 결집해야 이길 수 있고 그래야 개혁 아젠다가 더욱 진전될 수 있다고 전달했다"고 말했다.

이날 우 후보는 TBS 김어준의 뉴스공장에 출연해 단일화 이슈에 대해 "야권 단일화에 대비해야한다"면서 "더불어민주당, 열린민주당, 시대전환을 포함한 범진보진영을 선결집시켜 놓는 작업을 해놓아야한다"고 말했다.

우 후보는 "서울시장 선거에 지면 문재인 대통령 레임덕이 오는 것을 알면서 지금 니편내편, 유불리를 따질 때는 아니다"라고 강조했다.

이어 후보 단일화에 그치지 않고, 합당 논의까지 확대되어야한다는 뜻을 밝혔다.

우 후보는 "후보 단일화에 그치면 단일화 게임에서 진 쪽의 지지층이 100% 넘어오지 않는다"며 "합당하면 한 식구라는 생각에 훨씬 더 많은 지지층이 투표를 하게 된다"고 강조했다.

