KB손보, 상반기부터 '요기요' 배달운전자 보험 보장

[아시아경제 오현길 기자] KB손해보험은 배달 플랫폼 '요기요'와 시간제 이륜차 배달운전자의 안전운행을 지원하는 내용의 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.??

KB손보는 2019년 11월에 '플랫폼배달업자이륜자동차보험'을 출시, 임시 배달업종사자가 보험이 필요한 시간 동안만 가입할 수 있도록 설계된 '온오프(on-off)' 방식의 보험을 선보였다.

이번 업무 협약에 따라 올 상반기 요기요 시간제 이륜차 배달운전자에 대해 위험 보장을 시작할 예정이다.

김기환 KB손보 대표는 "보험이라는 안전장치를 보다 많은 배달업 종사자 분들에게 제공하는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "다양한 모바일 플랫폼 업체와의 제휴를 통해 안전한 사회환경을 조성하고 상생의 가치를 실현할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.?

