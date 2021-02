주호영 국민의힘 원내대표가 8일 서울 서초구 대법원 앞에서 출근하는 김명수 대법원장이 탄 차를 향해 사퇴 촉구 피켓 시위를 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

