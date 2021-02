오비맥주, 신임 마케팅 부사장에 '알렉산더 람브레트'

[아시아경제 이승진 기자] 오비맥주가 신임 마케팅 부사장에 '알렉산더 람브레트' 전 AB인베브 인도&동남아시아 마케팅 부사장을 임명했다고 8일 밝혔다.

람브레트 부사장은 벨기에 루벤 가톨릭 대학교 응용경제과학 마케팅 석사 출신으로 하버드, 켈로그, 스탠포드, 와튼 대학교와 대학원 등에서 브랜드 마케팅 및 경영 교육과정을 수료한 마케팅 전문가다.

2005년부터 AB인베브에서 미국, 호주, 유럽, 중국, 서남아, 동남아 등 다양한 지역에서 15년 이상 마케팅 전략을 이끌어 왔다.

대표적으로 스텔라 아르투아 글로벌 브랜드 디렉터, 중국 프리미엄 마케팅 디렉터, 미국 버드라이트 마케팅 부사장, 코어(Core) 브랜드 글로벌 마케팅 부사장, 호주&뉴질랜드 마케팅 부사장, 인도&동남아시아 마케팅 부사장 등 주요 직책을 역임했다.

람브레트 부사장은 분석 기술과 데이터 기반 프로세스, 소비자 인사이트 등을 적극 활용해 소비자 경험을 위한 전략을 추구하는 마케터로 AB인베브 재직 당시 브랜드 혁신을 주도했다.

