[아시아경제 황준호 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 235,500 전일대비 14,000 등락률 -5.61% 거래량 1,295,698 전일가 249,500 2021.02.08 09:26 장중(20분지연) 관련기사 현대차·기아, 애플과 자율주행차량 개발 협의 진행 안 해(상보)코스피, 외국인 순매도에 하락세[특징주]'애플카' 중단설에 혼란 가중…현대·기아차 하락 close 와 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,200 전일대비 13,300 등락률 -13.10% 거래량 10,149,494 전일가 101,500 2021.02.08 09:26 장중(20분지연) 관련기사 현대차·기아, 애플과 자율주행차량 개발 협의 진행 안 해(상보)[특징주]'애플카' 중단설에 혼란 가중…현대·기아차 하락코로나19에도 작년 하반기 실적 전년보다 낫다 close 는 애플과 자율주행 전기차 관련 공동개발과 관련해, 다수의 기업으로부터 자율주행 전기차 관련 공동개발 협력 요청을 받고 있으나 초기단계로 결정된 바 없습니다고 8일 재공시했다. 또 애플과 자율주행차량 개발에 대한 협의를 진행하고 있지 않다고 설명했다.

