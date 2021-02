전국 고용센터에 '취업지원 전담 공무원' 740명 증원

국민취업지원제도 활용 맞춤형 취업지원부터 구직촉진수당 지급까지 종합지원

[아시아경제 임철영 기자] 정부가 올해부터 '국민취업지원제도'가 시행됨에 따라 취업지원 전담 공무원 740명을 증원한다.

8일 행정안전부와 고용노동부는 증원 내용이 포함된 '고용노동부와 그 소속기관 직제 일부개정령안'이 9일에 시행된다고 밝혔다. ‘국민취업지원제도’는 지난 1월부터 시행되고 있으며 한 달 만에 신청자가 약 20만 명에 달했다.

이번에 증원되는 740명 중 대부분인 736명의 취업지원 전담 공무원은 전국의 99개의 고용센터에 배치될 예정이다. 이번 직제에 반영된 인력은 하반기 채용을 목표로 절차를 진행한다.

전담 공무원은 ’국민취업지원제도‘를 통해 코로나19 등으로 일자리를 찾는 데 어려움을 겪는 저소득구직자, 특수형태근로종사자·프리랜서 등 취약계층 59만 명을 대상으로 강화된 맞춤형 취업지원서비스를 제공하는 역할을 맡는다.

아울러 취업을 준비하는 과정에서 생계에 도움이 될 수 있는 수급자격 심사 및 구직촉진수당(월 50만원×6개월) 지급 업무가 차질 없이 진행될 수 있도록 지원한다.

고용노동부는 단일 사업으로 740명의 대규모 인력 증원은 처음 있는 일이며 ’국민취업지원제도‘가 저소득 취약계층의 일을 통한 빈곤탈출 지원을 위한 대표적인 취업 지원 사업이라고 설명했다.

한편 정부는 시행 첫 해, 실제 참여자 규모와 서비스 제공 현황 등을 점검하고, 이를 토대로 고용서비스 질을 지속적으로 높여 나갈 방침이다.

