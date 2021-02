상주시, 소상공인 찾아가는 심리방역 '온(溫)심전심' 가동

코로나블루 증세 측정 키트 배부한 뒤 고위험군 심층 상담

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 상주시는 정신건강복지센터에서 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 소상공인을 대상으로 찾아가는 정신건강서비스 '온(溫)심전심' 심리지원 프로그램을 운영한다고 8일 밝혔다.

우울·불안·스트레스 증세를 측정할 수 있는 정신건강 자가진단 도구를 소상공인에게 배부해 개인별 결과를 검토하고 분석한 뒤 위험군·고위험군 등으로 나눠 비대면 심층 심리 상담을 진행한다. 이들에게는 KF94 마스크, 핫팩, 세정 티슈, 지압 마사지 등으로 구성된 위생 키트도 전달한다.

상주시는 중앙시장 상인회를 시작으로 관내 소상공인에게 코로나 블루 극복을 위한 지속적인 심리 지원을 할 계획이다.

변성혜 상주시 정신건강복지센터장은 "소상공인 뿐만 아니라 정신건강에 어려움을 겪고 있는 시민들을 위해 무료 상담 및 검사, 치료비 등을 지원하고 있으니 도움이 필요하면 언제든 문을 두드려 달라"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr