성남시, 복정동에 자율주행차 시험장 9일 문열어

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시 수정구 복정동 성남수질복원센터 안에 자율주행 기본시험장이 문을 연다.

성남시는 자율주행차, 배송 로봇 등 무인이동체를 테스트할 수 있는 자율주행 기본시험장을 9일 개소한다고 8일 밝혔다.

시험장은 무인이동체의 기본동작 명령 수행 등을 시험할 수 있는 자율 테스트 공간 1872㎡와 시험 도로 1㎞로 구성돼 있다.

시험 도로의 최장 직선구간은 450m다. 이 곳에서는 자율주행차의 가속, 이탈, 장애물 회피 등 기술 안전성과 성능을 테스트할 수 있다.

성남시는 앞서 지난해 10월 지방자치단체 가운데 처음으로 가상 테스트 베드인 '자율주행 시뮬레이션 플랫폼'을 구축했다.

'샤크(SHARK)'로 이름 붙인 플랫폼은 성남지역 도로와 화성 송산그린시티의 자율주행차 시험장 'K-City' 도로를 탑재해 가상의 도로 환경에서 다양한 테스트 환경을 제공한다.

시는 복정동에 조성한 기본시험장과 함께 기업의 자율주행 관련 기술 개발을 앞당기는 시너지 효과를 통해 자율주행 산업 생태계를 활성화할 전망이다.

복정동 자율주행 기본시험장과 시뮬레이션 플랫폼 '샤크' 운영은 시 산하기관인 성남산업진흥원이 맡는다.

이용을 희망하는 자율주행 기업, 연구소, 학교 등은 진흥원 ICT산업부(031-782-3069)로 신청하면 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr