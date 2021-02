제3지대 단일화 '열차' 출발했지만…흥행 가능성은 '아직'

경선 흥행 요인 아직까지는 안 보여

큰 폭의 지지율 격차…금태섭 선전 여부가 흥행 포인트

허경영 등 참여 가능성은 거의 없어

[아시아경제 나주석 기자] 우여곡절 끝에 서울시장 보궐선거 범야권후보는 국민의힘과 제3지대에서 각각 후보를 결정한 뒤, 3월 초 단일화 수순을 밟는 식으로 일정이 정리됐다. 안철수 국민의당 대표가 제1야당인 국민의힘에 입당하라는 주장에서부터, 국민의힘 서울시장 경선 플랫폼을 열어 안 대표와 같이 다른 당적을 가진 이도 입후보할 수 있도록 문호를 열어달라는 요구까지 설왕설래한 끝에 내려진 잠정 결론이다.

제3지대 경선 논의가 시작됐지만, 아직 갈 길은 멀다. 일단 단일화 방식에서부터 문호를 얼마나 넓힐지 등도 쟁점이다. 가령 허경영 국가혁명당 당대표까지도 제3지대로 규합할 수 있는지 등의 윤곽은 나오지 않았다. 다만 지난 4일 안 대표와 금태섭 전 의원이 국회에서 만나 논의를 거친 끝에 기본적인 줄기는 나왔다. 금 의원은 회동 뒤 기자들과 만나 "자칫 배타적으로 보이거나 혹은 희화화될 위험성이 있어서 안 대표도 합리적으로 판단하겠지만, 양측 후보가 동의하는 경우에만 (문호 개방을) 할 수 있다"고 밝히기도 했다.

이외에도 단일화 시점은 대체로 3월4일 후보가 결정되는 국민의힘 일정에 맞춰 제3지대 경선도 진행될 것으로 보인다. 직접투표 등이 곤란한 점 때문에 단일화 방식은 여론조사 방식이 가장 유력하다.

일단 열차가 출발하기로 했지만, 관건은 경선 흥행 여부다. 정치 이벤트 후에 지지율이 상승하는 '컨벤션 효과'가 제3지대 경선에서는 절대적으로 필요하다. 더불어민주당과 국민의힘 등 거대 여, 야 정당의 틈바구니에서 경선 주목도를 유지하는 것이 제3지대 경선 성공의 제1 조건인 셈이다.

경선이 관심을 끌기 위해서는 경쟁력 있는 후보의 충돌이나 경선 이슈의 화제성 등이 요구된다.

경선 흥행을 위해서는 안 대표와 금 전 의원 사이의 치열한 경선이 흥행 카드다. 지지율 등으로만 보면 이미 안 대표가 큰 폭으로 앞서고 있는 상황에서 지지율 격차가 좁혀진다든지, 주목할 만한 이슈가 생긴다든지 하는 관전 포인트가 없다면 제3지대 경선은 유권자의 시선을 얻기가 쉽지 않다.

이런 점을 의식한 듯 금 전 의원은 토론 기회 확대를 요구했다. 그는 제3지대 단일화 제안에서부터 안 대표와의 회동 등 기회가 있을 때마다 폭넓은 토론을 자주 열어 유권자의 합리적 선택을 요청하고 있다. 대화와 토론 등으로 이슈를 만들며, 안 대표에 비해 상대적으로 뒤처진 인지도를 끌어올리려는 구상이다.

다만 설 전에 토론회를 열자는 금 의원의 요구가 있었지만, 아직 속도가 나오지 않고 있다.

