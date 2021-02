코로나19 신규 확진자 372명…사흘 연속 300명대 기록(2보)

속보[아시아경제 권재희 기자] 코로나19 3차 대유행이 지속중인 가운데 7일 코로나19 신규 확진자 수는 300명대로 나타났다.

이날 중앙방역대책본부는 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자수는 372명으로 나타났다. 이에 따라 총 누적 확진자수는 8만896명으로 확인됐다.

이는 전날 392명보다 21명 줄어든 수준으로 사흘 연속 300명대를 기록했다.

이날 신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 326명, 해외유입이 46명이다.

지난해 11월 중순부터 본격화한 3차 대유행은 올해 들어 완만한 감소세를 보이며 300명대 초반까지 떨어졌다가 IM선교회를 비롯한 곳곳의 집단감염 여파로 잠시 500명대로 늘었으나 지금은 다시 300∼400명대를 오르내리고 있다.

최근 1주일(2.1∼7)간 일별 신규 확진자는 305명→336명→467명→451명→370명→393명→372명 등이다. 이 기간 300명대가 5번, 400명대가 2번이다.

