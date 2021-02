"농수산물 선물가액 올린 덕분에" … 신세계百, 설 매출 사상 최대

고향 방문 대신 프리미엄 선물 주문도 늘어

[아시아경제 조인경 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 238,000 전일대비 2,500 등락률 +1.06% 거래량 52,616 전일가 235,500 2021.02.05 15:30 장마감 관련기사 "누워 보고 마셔 보고" … 신세계 경기점, '오감자극' 생활매장 오픈정용진-이해진이 뭉친 까닭은 … "쿠팡 견제"정용진-이해진 '깜짝 회동' … 신세계-네이버 온·오프라인 협력 논의 close 백화점은 지난달 4일부터 이달 5일까지 설 선물 매출이 지난해 같은 기간에 비해 51.3% 신장해 사상 최대 실적을 기록했다고 7일 밝혔다.

정부가 농수산물 선물 허용가액을 기존 10만원에서 20만원으로 한시적으로 높이고, 비대면 설 트렌드로 고향 방문 대신 프리미엄 선물을 보내는 수요가 많아진 영향이라는 게 신세계 측 설명이다.

품목별로는 건강·차 상품의 매출이 58.2% 늘었고, 이어 농산 53.3%, 정육(한우) 51.8%, 주류 48.4%, 수산 45.4% 등의 순이었다.

특히 10만~20만원대의 농수산물 선물세트를 찾는 수요가 많았다. 대표적으로 '안성마춤 한우행복(13만원)', '신세계 소담사과/배세트(14만원)', '수협 특선 굴비 오복(15만원)' 등 10만원 이상 선물세트의 매출이 지난해보다 2배 가량 올랐다.

프리미엄 선물세트를 찾는 고객이 많아지면서 신세계가 산지부터 생산까지 엄격히 관리하는 최상급 한우로 구성한 '명품한우 다복(55만원)'의 매출은 39% 신장했고, '수협 영광 참굴비 행복(30만원)'도 78%나 많이 판매됐다.

온라인에서도 선물세트 판매가 전년 동기 대비 67% 신장하며 강세를 보였는데, 특히 청과 매출 증가율이 전년동기대비 78.8%, 축산 65.4%, 수산 49.9% 등을 기록했다.

코로나19로 어느 때보다 위생과 면역력을 중요시하면서 건강기능식품에 대한 반응도 뜨거웠다. 어린이용 홍삼 제품부터 홍삼견과까지 홍삼 세트 매출이 지난 설보다 59% 증가했고, 수삼 원물세트 매출도 43% 늘었다.

최원준 신세계 백화점 식품담당은 "농수산물 선물 허용가액이 늘고 선물로 마음으로 전하는 경우가 많아지면서 프리미엄 세트를 찾는 고객이 많았다"며 "앞으로도 트렌드에 맞는 제품을 발굴해 고객 수요를 선점하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr