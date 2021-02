발끈한 나경원 "나경영이라니…나이팅게일 될 것"

[아시아경제 최은영 기자] 나경원 국민의힘 서울시장 예비후보가 자신의 공약을 '나경영'이라고 비판한 오신환 같은 당 예비후보의 비판에 반박했다.

6일 나 예비후보는 자신의 페이스북에 "공약을 꼼꼼히 살펴보고 합리적인 반론을 해주시기를 바란다"라며 "1년에 1만 호 토지임대부 공공주택 구매에 대한 이자 지원조차 불가능하다면, 도대체 우리 정치가 뭘 해줄 수 있다는 것인지 묻고 싶다"라고 했다.

이어 "청년 50%, 신혼부부 50%를 기준으로 삼으면 1년 차 연간 대출 이자액 지원 규모 1200억 원"이라며 "매년 1만 호씩 증가하면 3년 차에 3600억 원, 4년 차부터는 1년 차 1만 호 입주자의 이자 지원이 종료되므로 연간 3,600억 원의 고정 지출이 발생한다"라고 부연했다.

그러면서 "1년에 3,600억은 서울시 전체 예산에 100분의 1도 안되는 돈"이라며 "우리 청년과 젊은 부부들에게 이정도 도움조차 주지 못한다면 과연 우리가 떳떳할 수 있냐"고 반문했다.

나 예비후보는 "임기 2기에는 더 파격적으로 지원해드릴 것"이라며 "주거복지의 '나이팅게일'이 되겠다"라고 목소리를 높였다.

앞서 4·7 서울시장 보궐선거에 출마한 오신환 같은 당 예비후보는 6일 자신의 SNS에 "나경원인가, 나경영인가"라고 비판했다. 나 예비후보의 공약이 국가혁명당 허경영 대표처럼 현실성 없는 황당하다는 지적이다.

오 예비후보는 "나 예비후보가 재산세·종부세·양도세를 감세하겠다면서 동시에 결혼하고 첫 아이를 낳는 신혼부부에게 1억 1,700만 원을 지원하겠다고 한다"라며 "세금은 깎아주고 지출은 늘리고, 대충 계산해도 족히 5조 원은 소요될 예산을 어떻게 마련할 셈인가"라고 말했다.

그러면서 "저출산 대책도 좋지만, 앞뒤가 맞는 현실성 있는 주장을 해야 한다"라며 "강경보수와 포퓰리즘 사이를 오락가락하면 보수정치는 정말 답이 나오지 않게 된다"라고 꼬집었다.

