'전갈 포장지' 밑에 100만명 분 코카인이…"시가 1050억원어치"

[아시아경제 나한아 기자] 부산신항에 입항한 외국 국적 컨테이너선에서 약 100만 명이 동시에 투약할 수 있는 시가 1050억 원어치의 코카인이 발견됐다.

남해지방해양경찰청은 지난 1월 19일 부산시 강서구 부산신항 제2 부두에 입항한 아프리카 라이베리아 국적 14만t급 컨테이너선 A 호에서 시가 1050억 원 상당의 코카인 35㎏을 발견해 압수했다고 6일 밝혔다.

발견된 코카인은 35개 상자에 나눠 담겨 있었으며, 상자는 '엑시토(exito·성공이라는 뜻)'라는 콜롬비아 대형마트 상호와 콜롬비아 마약 조직 '칼리 카르텔'이 사용하는 전갈 문양이 있는 포장지로 덮여 있었다.

앞서 해경은 남아메리카 콜롬비아에서 출항해 파나마를 거쳐 한국으로 입항하는 A 호의 선미 부분 타기실(선박 방향을 조정하는 장소)에 대량의 코카인이 실려있다는 제보를 받고 해당 선사와 선박 이동 경로를 추적해 왔다.

해경은 압수수색 영장을 발부받아 부산신항에 입항한 A 호 타기실 내 은밀히 숨겨진 1㎏ 단위 코카인 35박스를 세관과 함께 압수했다.

당시 A 호에는 그리스· 러시아·우크라이나 선원 24명이 승선했으며 한국인 선원은 없었다. A 호는 미국과 콜롬비아, 파나마 운하를 거쳐 우리나라와 중국을 오가는 정기선인 것으로 확인됐다.

해경은 현재 선원들을 대상으로 지문과 DNA를 분석하는 등 가담 여부와 마약류 유통경로를 추적 중이다.

