삼진식품, 로컬 컬쳐 플랫폼 ‘AREA6’ 개점

예술과 장인 만나 새로운 골목시장 문화 꽃피운다

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 지역 상생을 위한 로컬 컬쳐 플랫폼인 삼진식품(대표 황창환) 아레아식스(AREA6)가 5일 문을 열었다.

삼진어묵 영도본점 옆에 있는 아레아식스는 부산 영도 봉래동 지역 상권과 문화 활성에 부싯돌 역할이 기대된다.

오픈식에는 김철훈 영도구청장, 신기삼 영도구의회 의장, 김진욱 주택도시보증공사 남부1센터장, 이동재 한국해양수산연수원장, 오광석 한국해양대 교수, 삼진식품 박종수 회장, 황창환 대표, 이금복 이사, 삼진인터내셔널 박용준 대표 등이 참석했다.

이날 진행된 행사는 코로나19 사회적 거리두기 지침을 지켜 오프라인과 온라인 라이브 행사로 진행됐다.

버스킹 공연(온라인 동시 진행), 아티장박스 증정 이벤트, 아티장 마켓, 기획전시 ‘AREA6, ON’ 등으로 오픈식을 풍성하게 꾸몄다.

아레아식스는 향후, 프리마켓과 원데이클래스, 전시·이벤트 등으로 ‘아티장’과 함께 다채로운 프로그램을 펼칠 예정이다.

아티장은 아티스트와 장인을 합친 말로, 장인 기술을 바탕으로 지역에서 오랫동안 자리를 지켜온 브랜드와 제품을 지키며 장인으로 성장할 가능성이 있는 사람이다.

또 아레아식스 옆에 있는 영도구 도시재생 사업의 하나인 창업지원센터와 연계해 시너지를 극대화할 예정이다. 영도구 창업지원센터는 오는 3월 오픈한다.

아레아식스는 ‘로컬을 밝히는 아티장 골목’이라는 콘셉트로 기획됐다. 저녁 6시가 되면 어두워지는 오래된 재래시장 골목에 탄생해 환한 빛을 선사하며 지역 활성화를 견인하는 로컬 컬쳐 플랫폼이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr