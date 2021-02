'성과급 논란' SK하이닉스 "구성원에 우리사주 지급"…PS제도 개선키로

[아시아경제 김흥순 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 125,000 전일대비 5,000 등락률 -3.85% 거래량 4,600,618 전일가 130,000 2021.02.04 15:30 장마감 관련기사 '성과급 논란' SK하이닉스, 우리사주 지급-PS 제도 개선 등 노사합의(상보)코스피 소폭 하락.. 외국인·기관 매도세SK하이닉스, 성과급 논란에 인력 유출 우려…노조 단체소송 준비 close 는 4일 오후 경기도 이천 본사에서 열린 중앙노사협의회에서 초과이익분배금(PS) 제도 개선과 우리사주를 구성원들에게 지급하기로 하는 등의 내용에 대해 노사가 합의했다고 밝혔다. 이에 따라 최근 불거진 성과급 논란도 일단락될 것으로 기대했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr