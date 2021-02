황교안 대담집 곧 출간…"나는 죄인입니다"

[아시아경제 임춘한 기자] 황교안 전 미래통합당 대표와의 대담집 '나는 죄인입니다'가 오는 8일 출간된다. 황 전 대표를 보좌했던 김우석 전 상근특보와의 인터뷰 형식이다.

황 전 대표는 지난해 총선 참패 이후 정계를 떠났다. 그는 4일 소개된 추천사에서 이 대담집을 "고백록이며 참회록"이라고 소개했다.

황 전 대표는 "4월 15일 총선은 참으로 아팠다"며 "대한민국 되살려내기에 실패한 책임으로 당 대표직을 사퇴했다. 국민께 엎드려 사죄했다"고 적었다.

황 전 대표는 "총선이 끝난 후에도 참회의 시간을 보내고 있다"며 책을 펴낸 이유에 대해 "정치권에 들어온 후 지난 2년을 되돌아보고 정리하며 반성의 시간을 갖는 것도 필요하다고 생각했기 때문"이라고 밝혔다. 이어 "당을 응원해준 국민, 함께 고생했던 당원들, 그리고 국회의원들께 가슴 찢는 사죄의 마음으로 하루하루를 지냈다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr