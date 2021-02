해양쓰레기·전사자 유해발굴 등 부처간 협업 통해 해결한다

4일 다부처협력특위에서 대상 사업 확정

[아시아경제 김봉수 기자] 정부가 해양쓰레기 처리, 전사자 유해발굴, 해상 풍력 등 다양한 영역에 걸쳐 있는 현안들을 각 관련 부처간 협업을 통해 해결에 나선다.

과학기술정보통신부는 4일 제11회 다부처협력 특별위원회(다부처 특위)를 개최해 2개 이상의 부처들이 협력해 함께 연구개발을 추진하는 ‘다부처 공동사업’과 국방부, 방위사업청 등 군수 부처와 산업통상자원부, 과기정통부 등 민수부처가 함께 연구개발을 하는 ‘민·군 부처연계협력 사업’(부처연계협력사업)을 선정했다. 다부처 특위는 여러 부처 간 공동사업을 기획·선정하고, 민군기술협력과 융합연구개발 활성화 등 다부처 협력을 촉진하기 위해 국가과학기술자문회의 산하에 설치된 위원회이다.

정부는 우선 ‘2050 탄소 중립 선언’을 뒷받침할 수 있도록 해양 부유쓰레기 수거처리용 친환경(LNG·수소) 선박 개발 및 실증 사업을 산업부, 해양수산부와 부산·울산·경남 등 지자체가 협력해 추진하기로 했다. 또 산업부와 해수부가 공동으로 ‘해양풍력, 수산업, 환경 공존 기술 개발’ 사업을 추진한다. 국내 대규모 해상풍력 개발 추진에 따른 이해관계자 간 갈등, 수산업, 환경과의 해양공간 중첩 문제를 해결한다. 공존-적합 해상풍력과 해상풍력-친화 수산업·환경을 촉진할 수 있도록 한국형 해상풍력-수산업 공존 권역별 기술 패키지를 수립해 보급할 계획이다.

이와 함께 산업부, 해수부, 울산시가 공동으로 ‘차세대 수소추진선박 안전-환경 통합플랫폼 기술개발’ 사업을 추진한다. 안전무결성(SIL) 기반 수소추진선박 개발 및 실증 연구가 핵심 뼈대다. 수소추진선박 관련 핵심요소기술의 안전기준을 체계화해 세계 시장에서 국내 건조 수소추진선박의 안전경쟁력 우위 확보에 기여한다는 목표다.

‘부처연계협력사업’으론 ‘다중로봇 협동자율계획기술’ 개발, ‘전사자 유해발굴 및 지중탐지 핵심기술 개발’, ‘민·군 주파수 이용효율화 소요분석 및 적응형 혼·간섭 저감기술 개발’ 등 3건이 선정됐다. 다중로봇 기술 개발 사업은 다수의 다양한 기능을 가진 지상로봇 및 드론을 통합 운용해 국방 및 민간의 다양한 임무를 신속, 정확, 유연하게 처리할 수 있는 다중로봇 협동 지능형 관제기술 개발을 목표로 방사청과 산업부가 함께 추진한다. 이 사업을 통해 병사와 다수 로봇이 협동해 정찰, 수송, 중계 및 전투 등 다양한 국방 임무를 효율적으로 수행하고, 민간 분야에 적용 시 대규모 아파트 복합단지 물류배송 및 순찰 등이 가능해지도록 할 계획이다.

‘전사자 유해발굴 및 지중탐지 핵심기술 개발’ 사업은 일일이 수작업으로 진행되고 있는 전사자 유해발굴 작업을 효율적으로 개선하기 위해 국방부, 과기정통부, 산업부가 공동으로 참여한다. 지중 인골 탐지 센서, 영상 처리 기반 유해 인식 등의 기술 개발이 목표다.

‘민·군 주파수 이용효율화 소요분석 및 적응형 혼·간섭 저감기술 개발’ 사업은 주파수 공동 사용의 핵심 기반 기술로 과기정통부, 국방부가 공동으로 민·군 주파수 공유 환경에서 최적의 군 주파수 소요를 도출하고, 다차원 기술을 융합해 효과적으로 전파 간섭을 제거할 계획이다.

김성수 과기정통부 과학기술혁신본부장은 “2021년은 부처들이 협력해 코로나19의 어려움으로부터 국민 삶의 회복 뿐 아니라, 과학기술로 미래를 준비하고 모두 함께 도약할 수 있는 한 해가 될 것”이라며, “혁신본부 차원에서 부처 간 협업을 통해 과학기술로 위기회복을, 사회포용을, 혁신적 도약을 이룰 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”라고 말했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr