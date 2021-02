OTT 등 스마트미디어 서비스 상용화…올해 11.5억 지원

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 온라인동영상서비스(OTT) 등 스마트미디어 산업의 활성화를 위해 2021년도 스마트미디어 서비스 상용화 지원사업을 오는 5일부터 공고한다. 올해는 18개의 지원과제를 선정해 총 11억5000만원을 지원할 예정이다.

신규 스마트미디어 서비스 아이디어가 있고 개발역량을 갖춘 중소 개발사는 누구나 본 공모사업에 지원할 수 있다., 선정될 경우 4월 중에 온라인으로 개최 예정인 ‘2021 스마트미디어X 캠프’에 참여하여 오디션 방식을 통해 플랫폼사와 협업체(컨소시엄)를 구성하게 된다.

올해 공모사업 지원분야는 ▲일반형(5개 과제, 과제당 3000만원) ▲융합형(7개 과제, 과제당 7000만원) ▲방송콘텐츠형(6개 과제, 과제당 8500만원 이내) 스마트미디어 서비스 상용화 지원 등 3개이다.

과기정통부는 올해부터 전년도와 달리 먼저 지원대상 기업을 선정한 이후 스마트미디어 X캠프를 통해 플랫폼사와의 교류·협력의 기회를 가질 수 있도록 세부절차를 변경함으로써 충분한 서비스 개발기간을 확보할 수 있도록 했다. 또한 X캠프 개최 이후 중소개발사-플랫폼사 간 협업체(컨소시엄)를 대상으로 대면·비대면의 각종 모임을 주선하여 상호간 원활한 협력이 가능하도록 지원할 계획이다.

오용수 과기정통부 방송진흥정책관은 “지난 7년간 스마트미디어 서비스 상용화 170건 지원을 통해 국내 스마트미디어 산업의 활성화를 견인했다”면서 “앞으로도 AI·빅데이터 등 ICT 신기술과 융합되는 스마트미디어 분야에 대한 선도적 지원을 통해 포스트 코로나 시대에 개발사들이 결실을 맺고 세계 시장으로도 진출할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

사업설명회는 오는 10일 온라인 비대면으로 진행된다. 5일부터 3월 4일까지 아이디어 제안서를 작성, e나라도움 시스템(www.gosims.go.kr)을 통해 접수가능 하다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr