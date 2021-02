[클릭 e종목]"현대건설기계, 수요 회복에 따른 수익 정상화 기대"

[아시아경제 지연진 기자]NH투자증권은 전세계로 확산된 건설경기 회복세를 예상하며 현대건설기계 현대건설기계 267270 | 코스피 증권정보 현재가 34,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 34,350 2021.02.04 07:47 장시작전(20분지연) 관련기사 현대건설기계, 작년 4분기 매출 20%↑…작년 영업익 42%감소 현대건설기계, 주가 3만 6150원 (4.93%)… 게시판 '북적'[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일 close 의 수익이 정상화될 것이라고 전망했다.

이 회사는 지난해 4분기 매출액이 6887억원으로 전분기대비 10.4%, 전년대비 20% 뛰었다. 시장 추정치보다 14%를 웃도는 수준이다. 중국 매출은 전년대비 35%, 인도 93%, 한국 56% 등 증가했고, 북미(-4%)와 유럽(-12%), 신흥국(-2%) 등 상반기 평균 성장률이 -20%을 기록한 점과 비교하면 사실상 전지역에서 수요가 회복됐다는 분석이다.

지난해 4분기 영업이익은 127억원(영업이익률 1.8%)를 기록하며 시장 전망치보다 부진했지만, 코로나19 사태로 인해 마케팅 비용이 확대된 점이 수익성에 영향을 준 것으로 풀이됐다.

최진명 HN투자증권 애널리스트는 "마케팅 비용은 단기적 이슈로 해석되며, 장기적으로 수요 회복에 따른 수익정상화가 예상된다"며 "코로나19 등 시장환경 변화에 의한 개발비 손상 회계처리 등 항목 대다수가 현금흐름과 무관한 내용으로 알려졌는데 두드러진 순차입금 감소도 이를 뒷받침한다. 수요회복 및 신제품 출시 여건도 개선됨에 따라 유사한 형태의 비용 발생도 사라질 전망"이라고 내다봤다.

