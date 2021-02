[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 동부지역 국지도 98호선 '실촌~만선' 도로공사 구간 중 차량정체 지역인 광주시 곤지암읍 '열미교차로~오향교차로' 0.62km 구간이 5일 정오 부분 개통된다

이 구간은 2017년 12월 국도 3호선 성남~장호원 간 도로가 개통된 후 국도 3호선과 국지도 98호선이 만나는 열미IC의 교통량 증가로 출퇴근 시간에 극심한 교통 정체를 빚어 왔다.

이번 부분 개통으로 오향교차로에서 국도 3호선 열미IC 진입까지의 거리가 기존 1.3km에서 절반 가까이 단축돼 인근 지역 교통 체증이 개선될 것으로 기대된다.

국지도 98호선 '실촌~만선' 도로공사는 기존 도로 주민 이용 불편 해소를 위해 2018년 공사에 들어갔다. 총 사업비 1337억원이 투입되며 광주시 곤지암읍 열미리에서 만선리까지 전체 연장 3.8km 도로는 오는 2023년 9월 개통된다.

