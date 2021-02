"누워 보고 마셔 보고" … 신세계 경기점, '오감자극' 생활매장 오픈

6층 생활전문관 리뉴얼 … 71개 브랜드 체험형 공간으로 재구성

[아시아경제 조인경 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 239,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 238,000 2021.02.04 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 정용진-이해진이 뭉친 까닭은 … "쿠팡 견제"정용진-이해진 '깜짝 회동' … 신세계-네이버 온·오프라인 협력 논의'비대면 설선물' 고가 대세 … 백화점 한우·와인 세트 확대 close 백화점 경기점이 오는 5일 체험형 공간 중심으로 리뉴얼된 생활전문관(사진)을 개장한다고 4일 밝혔다.

매장 6층에 자리한 생활전문관은 영업면적 약 3300㎡(약 1000평) 규모에 71개 브랜드가 입점하며, 고객들을 위한 숙면 상담부터 홈카페 음료 시음 등을 할 수 있는 체험 공간이 마련된다.

에이스 헤리츠, 시몬스 블랙 등 침대 브랜드별 프리미엄 라인으로 구성된 '수면 체험존'에서는 다양한 매트리스에 직접 누워보고 구매할 수 있다. 각 매장에서는 침대 전문가가 개인별 체형과 수면 습관을 토대로 가장 알맞은 매트리스를 추천해 준다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 239,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 238,000 2021.02.04 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 정용진-이해진이 뭉친 까닭은 … "쿠팡 견제"정용진-이해진 '깜짝 회동' … 신세계-네이버 온·오프라인 협력 논의'비대면 설선물' 고가 대세 … 백화점 한우·와인 세트 확대 close 의 리빙·라이프스타일 브랜드 까사미아는 기존 매장을 새롭게 단장했고, 유럽 프레스티지 편집숍인 '디사모빌리'와 '보에'가 신규 입점했다.

8평 규모의 조명 편집숍 '라잇 나우'에서는 시각적 즐거움을 선사하는 세계 최고의 브랜드 '루이스 폴센'부터 '허먼밀러'까지 7개 조명 전문브랜드를 선보인다.

최근 홈카페에 대한 고객들의 관심이 높아진 점을 반영해 유라, 네스프레소, 드롱기 등 프리미엄 브랜드의 에스프레소 머신 체험 공간도 만들었다. 유라 매장에서는 카운셀러가 직접 다양한 스페셜티 커피, 홈카페 메뉴를 만들어 주고, 전문 셀러가 나에게 맞는 커피머신과 홈카페 도구를 소개한다.

프레쉬파인드 매장에서는 침구와 커튼, 카펫, 쿠션 등의 원단과 색상, 사이즈를 자유롭게 선택할 수 있는 맞춤형 서비스를 제공한다. 구매 고객에게는 세탁 서비스도 1회 제공한다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 239,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 238,000 2021.02.04 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 정용진-이해진이 뭉친 까닭은 … "쿠팡 견제"정용진-이해진 '깜짝 회동' … 신세계-네이버 온·오프라인 협력 논의'비대면 설선물' 고가 대세 … 백화점 한우·와인 세트 확대 close 백화점 관계자는 "코로나19 이후 지난 일년간 집에 머무는 시간이 늘어나면서 인테리어, 가구, 가전 등에 아낌없이 지갑을 여는 고객이 많아졌다"며 "덕분에 백화점 생활 장르 매출도 전년 동기 대비 약 20% 증가했다"고 설명했다.

지난해 11월 스포츠·아웃도어 전문관 리뉴얼을 마친 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 239,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 238,000 2021.02.04 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 정용진-이해진이 뭉친 까닭은 … "쿠팡 견제"정용진-이해진 '깜짝 회동' … 신세계-네이버 온·오프라인 협력 논의'비대면 설선물' 고가 대세 … 백화점 한우·와인 세트 확대 close 경기점은 올해 생활전문관을 시작으로 식품관, 명품관 등 모든 공간을 차례로 재단장할 계획이다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 239,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 238,000 2021.02.04 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 정용진-이해진이 뭉친 까닭은 … "쿠팡 견제"정용진-이해진 '깜짝 회동' … 신세계-네이버 온·오프라인 협력 논의'비대면 설선물' 고가 대세 … 백화점 한우·와인 세트 확대 close 백화점 박순민 경기점장은 "이번 리뉴얼을 통해 소비자가 직접 보고 만지고 써보고 마셔보는 '오감 자극' 생활 매장을 선보이게 됐다"며 "앞으로도 빠르게 변화하는 라이프스타일과 트렌드에 맞춰 다양한 콘텐츠를 발굴할 것"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr