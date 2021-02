법인분할 주총 갈등 이후 1년9개월여만

[아시아경제 김지희 기자] 현대중공업 노사가 3일 2019~2020년 2년 치 임금 및 단체협약의 잠정합의안을 마련했다.

노사는 이날 울산 본사에서 임단협 교섭을 이어간 끝에 잠정합의안을 도출했다고 밝혔다. 잠정합의안에는 2019년 임금 4만6000원 인상, 2020년 기본급 동결, 상여금, 격려금 지급 등이 포함됐다.

노사 양측은 앞서 2019년5월 회사 법인 분할 주주총회를 두고 갈등을 빚은 뒤 해고·징계자 문제, 주총장 파손에 따른 손해배상 문제 등에서 대립각을 세워왔다. 이에 1년 9개월여 만에 잠정합의안을 마련했다.

이번 잡정합의안이 노조 조합원 전체 투표를 통과하면 2019년 및 2020년 임단협은 최종 타결된다.

