정의당, 당 대표 성추행 사건에 결국 4월 재보궐 선거 '무공천'으로

[아시아경제 오주연 기자] 김종철 전 대표의 성추행 사건을 수습하고 당 쇄신에 나선 정의당이 결국 오는 4월 7일 재보궐 선거에서 후보자를 내지 않기로 결정했다.

3일 정의당은 오후 7시 제6기 5차 전국위원회를 개최해 4.7 재보궐선거와 관련해 서울·부산시장 재보궐선거에 무공천 방침을 결정했다고 밝혔다.

정의당 최고의사결정기구인 전국위는 김 전 대표의 성추행 사실이 공개된 후 이날 두 번째 소집됐다.

정호진 수석대변인은 "김 전 대표의 성추행 사건으로 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳤다"며 "결과적으로 후보를 공천하지 않는 것이 책임정치의 대원칙을 지키는 것이자, 공당으로서 분골쇄신하겠다는 대국민 약속을 실천하는 것이라 판단했다"고 결정 배경을 설명했다.

이어 "이번 사태에 대한 무한책임과 전면적 혁신의 의지로 이번 결정을 이해해주시기 부탁드린다"면서 "국민 여러분과 당원 여러분의 기대에 미치지 못해 거듭 송구하다는 말씀을 드리며, 당 쇄신에 매진해갈 것을 다시 한번 약속드린다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr