[아시아경제 유인호 기자] 박일 외교부 원자력·비확산외교기획관이 지난 1일부터 사흘간 오스트리아를 방문해 국제원자력기구(IAEA) 사무국 인사들과 면담했다고 외교부가 3일 밝혔다.

양측은 이번 면담에서 북한 핵 문제와 주요 핵 비확산 이슈를 논의하고 관련 현안에 대한 소통과 협력을 강화해 나가기로 했다.

양측은 또 원자력 안전 분야에서 협력을 지속하는 한편 일본 후쿠시마 원전 오염수 문제에 대해서도 협의했다.

이와 함께 양측은 앞으로 더욱 체계적인 협력 실행을 위해 정례적인 정책협의회도 갖기로 했다.

외교부는 "이번 IAEA와의 양자 협의는 코로나19 상황에도 핵 비확산과 원자력 분야에서 최고 권위를 지닌 국제기구와 대면 외교를 가졌다는 데 의의가 있다"고 말했다.

