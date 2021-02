[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 3일 기흥구 동백동 쥬네브에 위치한 푸른공원사업소를 폐쇄하고 직원 등 53명에 대해 자가격리 조치했다.

이는 사업소 직원 1명이 코로나19 진단검사 결과 확진 판정을 받은 데 따른 것이다.

용인시는 푸른공원사업소를 폐쇄한 뒤 방역 소독을 하고, 역학조사를 위해 사업소 내 3개과 직원과 출입자 명단 등을 보건소에 제출했다.

이날 확진판정을 받은 직원은 지난 달 30일부터 가래, 인후통 등의 증상이 있어 이달 2일 강남병원 선별진료소를 방문해 진단을 받은 결과 양성 판정이 나왔다.

시 관계자는 "직원들의 코로나19 진단검사와 역학조사관의 자세한 조사 결과를 바탕으로 밀접 접촉자를 추가 격리하고 업무 개시 여부 등을 결정할 계획"이라고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr