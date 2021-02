[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,350 전일대비 100 등락률 +0.82% 거래량 5,725,677 전일가 12,250 2021.02.03 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]LG유플러스 "커넥티드카 부문, 180만 신차 수요 기대" [컨콜]LG유플러스, “LG헬로, 올해 매출 5%·영업익 10% 이상 성장 기대”[컨콜]LG유플러스, “5G 손익분기점, 가입자 500만이 기준… 내년 하반기 가능할 것” close 는 3일 진행된 2020년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 5G 관련 준비되고 있는 기업간거래(B2B) 사업에 대해 묻는 질문에 대해 조원석 LG유플러스 기업신사업그룹장(전무)는 “B2B 부문은 5G 본격화와 한국판 뉴딜 등 공공 영역에서의 사업 기회 확대로 기존 네트워크뿐 아니라 솔루션을 활용한 융복합 사업의 성장이 예상되고 있다”며 “특히 스마트팩토리와 스마트모빌리티에선 지난 2~3년 동안 실증과 레퍼런스를 토대로 사업들이 만들어지고 있고 성장이 예상되고 있다”고 설명했다.

그러면서 “대기업 공장이라든지 지자체 스마트 산업단지에서 스마트팩토리 솔루션, 건설현장에서 환경안전 솔루션 등 5G의 모바일 엣지 서비스(MEC)를 활용한 융합서비스를 실증하는 레퍼런스가 만들어진 것을 토대로 지속적으로 확장해 나가겠다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr