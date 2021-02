속보[아시아경제 임주형 기자] 서울의 코로나19 신규 확진자 수가 100명대 후반으로 치솟았다.

서울시는 2일에 발생한 코로나19 확진자 수가 188명이라고 3일 밝혔다. 1일의 128명보다 60명 많은 수치로, 지난달 8일(188명) 이래 25일 만의 최다 기록이다.

서울의 일일 확진자 수는 지난달 7일부터 이달 2일까지 27일간 100명대를 이어갔지만, 지난달 29일 152명을 찍은 데 이어 최근 나흘간 101→107→128→188명으로 가파른 증가세를 보이고 있다. 최근 서울 곳곳에서 집단감염이 속출하면서 바이러스 재확산이 시작된 게 아니냐는 우려가 나온다.

