[마음담은 설 선물]모든 연령대 안심하고 먹는 건강관리 대표 제품

KGC인삼공사의 ‘정관장 화애락’

[아시아경제 임혜선 기자] 홍삼은 건강을 관리할 수 있는 대표 제품이다. 가격대도 다양하고, 모든 연령대가 안심하고 섭취할 수 있기 때문에 매년 설 선물 인기 품목이다. 홍삼은 대표적으로 면역력 증진과 피로회복 등에 도움을 줄 수 있기 때문에 건강관리의 가장 기본을 챙길 수 있다.

여성건강을 위한 홍삼제품으로는 KGC인삼공사의 ‘정관장 화애락’ 시리즈가 있다. 정관장 ‘화애락’은 여성의 ‘화목한 삶(和), 사랑하는 삶(愛), 즐거운 삶(樂)’을 함께 한다는 뜻을 담아 만들어진 정관장의 여성 전문 홍삼 브랜드다. 2003년 출시 이후 갱년기 여성은 물론 건강한 젊음을 유지하고 싶은 여성들을 위한 대표 건강식품으로 자리매김했다.

‘화애락’ 시리즈에 사용되는 홍삼은 정관장만의 철저한 품질관리에 합격한 원료들만 사용한다. 100% 계약재배를 통해 수확된 홍삼은 290여 가지의 안전성 검사를 7회에 걸쳐 합격해야만 사용이 가능하며 부원료에 대해서도 홍삼에 준하는 품질관리를 진행하고 있다.

‘화애락 진’은 식약처로부터 갱년기 여성건강에 도움을 줄 수 있음을 공식적으로 인정받은 국내 갱년기 건강기능식품의 대표 제품이다. 6년근 홍삼에 녹용 및 당귀, 작약과 여성에게 좋은 석류농축액 등의 엄선한 부원료를 넣었다.

정관장 ‘화애락’ 시리즈는 여성의 생애주기별 건강 이슈에 대한 차별화된 솔루션도 제공한다. 2030세대 여성들의 생기 있는 하루를 위한 바디에너징 제품 ‘화애락 이너제틱’, 바쁜 직장생활, 육아, 가사로 지쳐가는 여성들을 위한 여성 전반 건강 케어 ‘화애락 본’, 갱년기에 몸과 마음의 변화로 힘들어하는 여성을 위한 ’화애락진‘은 물론 100세 시대를 맞아 여성들의 갱년기 이후의 품격 있는 황후기를 위한 웰-에이징 솔루션 ‘화애락 후’ 등 다양한 생애주기별 라인업을 갖추고 있다.

최근 KGC인삼공사는 여성 건강의 급변기인 갱년기를 앞두고 체력관리를 필요로 하는 여성들의 니즈가 커짐에 따라 '정관장 화애락 본'을 리뉴얼 출시했다. 새로워진 '화애락 본'은 홍삼농축액을 1.7배 증량하고, 석류, 크렌베리, 레몬밤 등 특화 소재를 강화함에도 가격은 동결하여 가성비를 높인 것이 특징이다.

