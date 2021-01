◇고위공무원 승진

▲국립어린이청소년도서관장 이신호

▲국립전주박물관장 홍진근

◇고위공무원 전보

▲문화예술정책실 예술정책관 윤성천

▲콘텐츠정책국장 김영수

▲저작권국장 이수명

▲국립중앙도서관 기획연수부장 김일환

◇과장급 전보

▲국립중앙도서관 기획총괄과장 최원석

