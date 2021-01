[아시아경제 이정윤 기자] 그룹 클론 출신 가수 강원래씨의 부인이자 방송인 김송씨에게 사회관계망서비스(SNS)로 악성 메시지를 보낸 남성이 검찰에 넘겨졌다.

29일 경찰에 따르면 서울 광진경찰서는 정보통신망법상 모욕·협박 혐의로 20대 A씨를 지난 22일 검찰에 송치했다.

A씨는 지난달 김씨에게 남편 강씨를 장애인으로 지칭하는 등 혐오포현과 함께 욕설이 담긴 인스타그램 메시지를 다수 보낸 혐의를 받고 있다. 김씨는 자신이 받은 메시지를 공개하고 경찰에 고소장을 제출한 바 있다.

