구미 AGC화인테크노코리아서 가스 폭발사고…8명 부상(종합)

[아시아경제 이선애 기자] 29일 오후 4시30분경 경북 구미국가산업4단지 내 LCD용 유리를 제조하는 AGC화인테크노코리아(아사히초자)에서 폭발사고가 발생했다.

이 사고로 작업 중이던 근로자 8명이 다쳐 구미순천향병원 등으로 분산 이송됐고, 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.

공장 내 용광로 보수공사를 하던 중 수소·질소 배관에 남은 가스가 폭발한 것으로 소방당국은 파악했다. 구미소방서 관계자는 "용광로와 연결되는 노후 배관 등을 교체하던 중이었고, 수소와 질소 등 두 종류 배관 중 한쪽에서 남아 있던 가스가 폭발한 것으로 보인다"고 설명했다.

AGC화인테크노코리아는 용광로에서 하루 65t의 유리를 녹여 LCD용 기판을 생산해왔다.

구미소방서는 소방차 15대를 동원해 사고 발생 50여 분만에 안전조치를 완료하고 경찰과 함께 사고원인을 조사하고 있다.

구미소방서 관계자는 "연쇄 폭발은 아니고 한 차례 폭발이 난 것으로 보인다"며 "용광로가 부서져 내려 사고 이전 크기를 파악하고 있다"고 말했다.

