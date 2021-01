서울시, 내년 '시민참여예산' 700억 본격 편성…100억은 '민주주의 서울'

온라인 시민참여 플랫폼 ‘민주주의 서울’ 전용 예산 100억 첫 편성… 상시 제안

‘광역제안형’ 참여분야 10개 → 18개 확대… 내달 1일~28일 홈피·우편·방문 제안

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 내년에도 ‘시민참여예산’을 700억 원 규모로 편성한다고 31일 밝혔다. 이에 시민제안 접수 등 발굴 절차를 본격적으로 시작할 계획이다.

시민이 직접 사업을 발굴·제안하고 심사·선정 과정에 참여해 최종적으로 예산에 반영한다. 제안 대상은 일상생활 속 불편 개선이나, 교통, 기후위기 같은 도시문제 해결과 관련된 사업들이다. 특히 올해는 서울시 온라인 시민참여 플랫폼 ‘민주주의 서울’(democracy.seoul.go.kr)을 통해 시민들이 제안한 정책을 실제 사업화하기 위한 전용 예산 100억 원을 처음으로 편성한다.

서울시는 그간 시민참여예산 사업을 편성하고 남은 예산을 활용했다면 앞으로는 보다 적극적으로 예산을 반영해 시민들의 숙의·토론 과정을 통해 숙성된 정책이 실제 사업으로 결실을 맺을 수 있도록 한다는 취지다.

또 2개 이상 자치구의 시민편익을 높이거나 광역도시 문제를 해결하기 위한 ‘광역제안형’의 경우 참여 분야가 기존 10개에서 18개로 확대된다. 심사의 편의성과 속도를 높이기 위해 서로 다른 분야는 주제별로 분리·세분화한다. 변경된 18개 분야는 민주서울, 여성, 복지, 환경, 시민건강, 노동민생, 안전, 교통, 문화, 관광체육, 주택, 도시재생, 공원, 경제, 스마트도시, 교육, 물순환안전, 한강 등이다.

내년 예산에 편성될 시민참여예산 운영사업 유형은 ?광역제안형(300억 원 내외) ?민주주의 서울 제안형(100억 원 내외) ?구·동단위계획형(300억 원 내외)이다. ‘광역제안형’에 사업을 제안하고 싶은 시민은 내달 1일부터 28일까지 서울시 참여예산 홈페이지 또는 우편·방문을 통해 신청할 수 있다.

제안된 광역제안형 사업은 소관 실·본부·국의 법령 등 위반 여부 검토를 거쳐 숙의예산민관협의회에서 사업의 목적·규모·추진내용 및 사업비의 적정성 등을 심사한다. 이후 시민 전자투표(엠보팅) 결과와 한마당 총회 승인·의결을 거쳐 시민참여예산사업으로 최종 선정된다. ‘민주주의 서울’(democracy.seoul.go.kr)을 통한 사업 제안은 상시 가능하다. 시민제안을 바탕으로 열린 시민토론 결과에 따라 시에서 수립한 사업계획을 숙의예산민관협의회(민주서울 분야)에서 의결, 한마당 총회 승인을 거쳐 시민참여예산사업으로 선정한다.

오관영 서울민주주의위원회 위원장은 “시민참여예산과정은 시민이 주권자로서 자신과 공동체의 생활환경을 개선할 수 있는 사업을 적극적으로 제안하고 심사와 선정까지 함께 할 수 있는 참여 민주주의 과정"이라면서 "능동적인 참여를 통해 주민 스스로 삶의 질을 개선하고 동시에 만족감과 효능감도 얻을 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다. 이어 “특히 올해는 온라인 ‘민주주의 서울’을 통한 전용 예산을 처음으로 편성한 만큼 시민들의 보다 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 덧붙였다.

