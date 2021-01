승용차 60대, 버스 1대

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시가 그린뉴딜 정책의 일환으로 공해 없는 쾌적하고 깨끗한 대기환경 조성과 에너지 절약을 위해 수소연료전지차 보급사업을 한다.

29일 시에 따르면 약 23억원으로 승용차 60대, 수소 버스 1대를 지원한다.

신청은 구매 차량 대리점에서 저공해차 구매보조금 지원시스템을 통하면 된다.

지원 대상은 올해 01월 01일 이전부터 양산시에 주소를 둔 만 18세 이상 시민, 법인·공기업으로 수소 자동차를 신규로 구매해 국내에 신규 등록하고자 하는 자이다.

접수 기간은 2월 8일부터 예산 소진시 까지이며 대상자 선정은 구매신청서 접수 순서와는 상관없이 출고·등록순으로 한다.

한편 양산시 수소충전소 설치는 물금증산공영차고지에 현재 공사 진행 중이며 이르면 오는 5월 중 가동할 예정이다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr