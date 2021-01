[아시아경제 이선애 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 2,670 전일대비 75 등락률 -2.73% 거래량 8,802,547 전일가 2,745 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 한화생명 노조, 내달까지 파업…"합의점 도출 위해 계속 대화"(종합)한화생명 노조 "파업 돌입…자회사 전환 리스크 우려"'판매 자회사 설립' 한화생명 노사 갈등…파업 이어지나 close 은 지난해 연결 기준 영업이익이 3784억원으로 2019년보다 666.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다. 당기순이익은 313.7%가 늘어 2427억원이다. 매출액은 전년 동기 대비 4.98% 증가한 26조2230억원을 기록했다.

