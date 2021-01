"시니어 세대 잡아라" 식품업계, 차별화 마케팅 '봇물'

도미노피자, 시니어 대상 할인 이벤트

한국야쿠르트, 갱년기 여성 위한 제품 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 식품업계가 연령·성별 등에 따라 차별화된 혜택을 제공하는 맞춤별 서비스를 진행하고 있다. 특히 요즘 시니어 세대의 건강과 휴식 등에 관심이 많아지면서 이들을 위한 다양한 혜택과 제품들이 늘어나고 있다.

30일 업계에 따르면 도미노피자가 오는 31일까지 평창점 매장에서 시니어 고객을 대상으로 '모든 피자 1+1'할인 프로모션을 진행한다. 평창점에서 60세 이상 시니어 고객을 대상으로 오프라인 방문포장 주문 시 피자 한 판을구매하면 한 판을 더 무료로 제공한다. 이번 이벤트를 통해 전월 대비 주문 건수가 약 15% 증가했다.

한국야쿠르트는 갱년기 여성을 위한 '발휘 발효홍삼 휘영'을 새롭게 선보인다. 신제품 휘영은 4050 중년 여성을 겨냥한 복합 기능성 제품이다. 100% 유산균을 발효한 발효홍삼 농축액과 회화나무열매추출물을 함유해 제품 하나로 면역력과 갱년기 여성 건강을 동시에 챙길 수 있다.

주원료 발효홍삼 농축액은 농협 인증 국내산 6년근 홍삼만 엄선해 만들었다. 자체 프로바이오틱스 플랜트를 통해 대량 생산한 2종의 비피더스균으로 18시간 발효했다. 이를 통해 홍삼 본연의 풍미와 진세노사이드 함량을 높였다.

CJ프레시웨이는 시니어케어 전문기업 비지팅엔젤스코리아와 '홈케어·케어푸드' 업무협약을 맺고 시니어케어 식단을 개발했다고 밝혔다. 비지팅엔젤스가 원하는 식단을 신청하면 CJ프레시웨이가 반조리 또는 완조리 상품 형태로 매주 1~2차례 배송해주는 방식이다.

CJ프레시웨이는 경기도 이천에 보유한 센트럴키친의 상품을 활용해 고령층에게 필수적인 단백질과 비타민, 무기질 등을 고루 함유한 메인요리 1종과 반찬 2종(1식 기준)으로 시니어케어 식단을 구성할 계획이다.

