양산시, 신중년 위한 생애설계서비스 지원 확대

양산시·고용노동청양산지청·경남경영자총협회 간 업무협약

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시가 신중년을 위한 생애 설계 서비스 확대를 위해 나섰다.

시는 부산지방고용노동청양산지청, 경남경영자총협회와 지역 신중년 생애 설계 서비스 지원 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양산지청은 양산고용복지플러스센터 내 신중년 일자리 상담 창구 개설에 협조한다.

경남경영자총협회는 양산지역 전담 인력을 배치해 신중년 생애 설계 및 전직지원서비스, 재취업 교육 프로그램을 진행한다.

시는 사업 홍보 및 교육 장소를 제공하는 등 3개 기관 간 유기적 협력을 통해 시너지를 낼 것으로 기대한다.

김일권 시장은 “이번 업무협약으로 신중년에게 재취업을 위한 다양한 서비스 제공한다”며 “활력 있는 인생 후반부 준비에 도움이 되길 기대한다”고 말했다.

