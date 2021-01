우아한형제들, 제주도 소상공인에 '찾아가는 배민아카데미' 실시

[아시아경제 김보경 기자] 배달의민족을 운영하는 우아한형제들이 제주도 소상공인을 대상으로 외식업 자영업자 교육 프로그램을 실시한다.

우아한형제들은 제주특별자치도경제통상진흥원 소상공인경영지원센터와 '제주 소상공인 경쟁력 확대를 위한 업무협약'을 체결했다고 29일 밝혔다.

제주경제통상진흥원은 도내 중소기업과 소상공인의 성장을 돕는 경제통상 전문기관이다. 유통 판로 개척과 수출 지원, 소상공인 교육 및 금융 지원, 취·창업 훈련을 통한 일자리 양성 사업 등을 추진하고 있다.

양측은 전날(28일) 제주경제통상진흥원에서 함윤식 우아한형제들 고객중심경영부문장, 문관영 제주경제통상진흥원 원장 등 주요 관계자가 참석한 가운데 협약식을 열었다.

이번 협약을 통해 양측은 제주 지역 소상공인의 경쟁력과 자생력 강화에 적극 나서기로 했다. 우아한형제들이 운영하는 외식업 자영업자 교육 프로그램 '찾아가는 배민아카데미'를 제주도 소상공인을 대상으로 실시한다.

찾아가는 배민아카데미 제주편은 제주에 특화된 브랜딩 교육, 마케팅 전략, 명사 특강 등의 커리큘럼으로 구성됐다. 소상공인 50명이 다음달 2일부터 3월 2일까지 5주간 온라인 교육을 받게 된다.

교육을 수료한 소상공인에겐 현장 컨설팅 '우리가게 맞춤진단'도 진행된다. 전문 컨설턴트가 소상공인 매장을 직접 방문해 가게 운영에 대한 전문적인 진단과 구체적인 솔루션을 제공할 예정이다.

