[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 지난 28일 오후 8시 8분께 광주광역시 광산구 하남동 진곡산단 방면 한 도로에서 11중 추돌사고가 발생했다.

교차로에서 시내버스 1대 , 11t 트럭 1대, 승용차 5대, 트럭 1대, SUV 차량 1대가 연달아 부딪혔다.

사망자는 없었으며 비교적 가벼운 경상을 입은 2명은 인근 병원으로 이송됐다.

경찰과 소방 등은 갑자기 기온이 내려가고 강한 바람과 함께 눈이 내리면서 도로가 얼어붙어 미끄러지면서 발생한 사고로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

