日 고용시장 한파…리먼쇼크 때 보다 타격 커

[아시아경제 권재희 기자] 코로나19 대유행이 지난해 일본 고용시장에 세계금융위기 이상의 타격을 준 것으로 나타났다.

29일 일본 후생노동성은 지난해 평균 유효구인배율이 1.18배를 기록했다고 발표했다. 이는 전년대비 0.42포인트 떨어진 수준이다.

유효구인배율은 일자리를 찾는 사람 1명을 놓고 기업에서 몇 건의 채용수요가 있는지를 보여주는 지표로, 배율이 높을수록 인력 수요가 많다는 의미다.

지난해 일본의 유효구인배율 하락폭은 0.42포인트로, 이는 세계 금융위기 직후인 2009년 하락폭(0.41 포인트)을 웃도는 수준이다.

또 오일 쇼크의 영향이 이어진 1974년과 1975년에 이어 3번째로 큰 하락폭이다.

한편 일본의 평균 완전실업률은 0.4포인트 오른 2.8%를 기록했다.

일할 의사와 능력이 있는데도 일자리를 얻지 못하는 완전실업자 수는 29만 명 증가한 191만 명에 달했다.

휴직자 수는 80만 명 늘어난 256만 명으로 역대 최다치를 찍었다.

교도통신은 "코로나19 확산에 따른 경기 위축 여파로 일손 부족이 이어졌던 2019년과는 완전히 다른 상황이 지난해 일본 노동시장에서 연출됐다"고 전했다.

