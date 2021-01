이재명, 28일 광주 5·18국립묘역 참배 "광주, 언제나 가슴속에"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 여야 대선주자를 통틀어 선호도 1위를 달리고 있는 이재명 경기도지사가 28일 광주 5ㆍ18 국립묘지를 조용히 참배한 것으로 뒤늦게 확인됐다.

29일 광주지역 정가에 따르면 이 지사는 이날 오후 늦게 눈이 많이 내리는 가운데 5ㆍ18 국립묘지를 홀로 참배한 뒤 신묘역과 구묘역을 30여분 간 돌아봤다.

이 지사는 이날 참배에 앞서 국립묘지 관리사무소 방명록에 '나의 사회적 어머니 광주, 언제나 가슴속에 있습니다'라고 적었다. 이 지사는 그동안 기회 있을 때마다 광주는 자신의 마음의 스승이자, 고향이라고 밝혀왔다.

이 지사는 29일 오후 2시 광주시청에서 열리는 '인공지능헬스케어 플랫폼 구축 사업' 협약식 참석을 위해 28일 광주를 찾은 것으로 전해졌다.

한편 호남권 민심은 최근 더불어민주당 민형배 의원(광주 광산을)이 이재명 지사에 대해 공개 지지를 선언하는 등 크게 요동치고 있다.

