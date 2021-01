대기업 배당 늘리며 親주주 정책 강화

[아시아경제 김혜원 기자] 주요 대기업이 배당 확대를 기조로 한 친(親)주주 정책을 강화하고 있다. 기본 배당 외에도 잔여 재원을 활용한 1회성 특별 배당을 얹어 주주에게 환원하고 있다.

SK하이닉스의 올해 배당금은 주당 1000원을 최소 금액으로 고정하고 여기에 연간 창출되는 잉여현금흐름(FCF)의 5%를 추가로 지급하는 자사 배당 정책에 근거해 책정됐다. 올해 코로나19 상황에서도 양호한 실적을 내면서 전년(1000원)보다 주당 배당금이 170원 많아졌다. SK하이닉스는 이 같은 배당 정책을 올해 말까지 유지할 계획이다.

SK하이닉스는 이날 경영 실적 발표회에서 지난해 연결 재무제표 기준 영업이익이 5조126억원으로 전년 대비 84.3% 증가했다고 발표했다. 같은 기간 매출액은 31조9000억원으로 전년 대비 18.2% 늘었으며 당기순이익은 4조7589억원으로 136.9% 증가했다. 영업이익률은 16%를 기록했다.

코로나19 특수를 누려 창사 이래 연간 영업이익 3조원 첫 돌파라는 성적표를 받아든 LG전자는 2010년 이후 11년 만에 가장 많은 배당을 지급한다. 배당 규모가 한 해 전과 비교해 약 60% 증가했다. 배당금 총액은 보통주 2169억원, 우선주 215억원 수준이다.

