세종호수공원 ‘한국관광 100선’ 선정

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시는 세종호수공원 일원이 ‘2021~2022 한국관광 100선’에 선정됐다고 29일 밝혔다.

한국관광 100선은 한국인과 한국을 찾는 외국인이 가볼 만한 대표관광지 100곳을 문화체육관광부와 한국관광공사가 2013년부터 2년에 한 번씩 선정하고 있다.

올해 선정한 한국관광 100선은 기존 한국관광 100선에 지방자치단체가 추천한 관광지, 최대 방문 관광지 등 198곳을 심사대에 올려 1차 서면평가, 2차 현장점검, 3차 선정위원회 심사를 통해 최종 결정됐다.

특히 심사과정에는 관광학계와 여행업계, 여행기자·작가 등 관련 분야의 전문가가 참여했으며 이동통신사, 길 도우미(내비게이션), 누리소통망(SNS)의 거대자료(빅데이터) 등이 평가에 활용됐다.

세종은 세종호수공원과 국립세종수목원, 세종중앙공원 및 보행교(오는 7월 준공 예정) 일대가 한국관광 100선에 선정되는 성과를 거뒀다.

특히 세종호수공원은 도심 내 설치된 국내 최대의 인공호수로 축제섬, 무대섬, 물놀이섬, 물꽃섬, 습지섬 등 각종 테마의 인공섬이 조성돼 시민 접근성 및 활용성 면에서 높은 점수를 받았다.

한국관광 100선 선정지에 관한 기타 자세한 내용은 한국관광공사 홈페이지 ‘대한민국 구석구석’에서 확인할 수 있다.

이현구 시 관광문화재과장은 “시는 그간 지역 내에서 다양한 관광콘텐츠를 개발하기 위해 노력해 왔다”며 “앞으로도 도심 속 자연을 느낄 수 있는 세종의 장점을 대내외에 알려 관광명소로서 입지를 높여가기 위해 노력하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr