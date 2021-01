[컨콜] SK하이닉스 "고정 배당금 1000원+FCF 5% 추가, 2021년까지 유지"

[아시아경제 김흥순 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 4,000 등락률 +3.25% 거래량 2,463,937 전일가 123,000 2021.01.29 10:39 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] SK하이닉스 "M16 신규 팹, 내달 준공…6월부터 양산"[컨콜] SK하이닉스 "EUV 장비 지속 확보, 1a D램에 첫 적용"[컨콜] SK하이닉스 "8인치 파운드리, 원가절감 위해 중국 이설 속도" close 는 29일 지난해 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "배당은 고정배당금 1000원에 잉여현금흐름(FCF)의 5%를 추가로 지급하는 배당 정책을 2021년까지 유지할 것"이라며 "잔여재원은 회사 미래성장과 발전에 우선적으로 필요하다고 판단되는 곳에 사용하겠다"고 밝혔다.

