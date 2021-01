SSG닷컴, 스타벅스와 함께 밸런타인데이 기획전

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 다음달 3일까지 스타벅스와 함께 발렌타인 기획전을 열고 시즌 신상품 13종을 판매한다고 29일 밝혔다.

이번에 판매되는 스타벅스 ‘달콤 핑크 뉴턴 텀블러’, ‘밸런타인 스텐리 아이슬란드 텀블러’, ‘큐피드 초콜릿 틴’ 등은 ‘밸런타인데이’를 테마로 기획된 상품이다. 이 중 열쇠고리인 ‘달콤 핑크 가죽 파우치 키체인’은 이어폰 케이스로도 활용할 수 있다.

원조 인기 품목인 초콜릿 구매 고객을 위한 할인 혜택도 준비했다. 행사 기간 ‘피코크’ 초콜릿 품목을 구매하는 고객에게는 1만원이상 구매 시 최대 3000원까지 할인 혜택을 제공한다. 또한, 길리안, 허쉬, 킷캣, 밀카 등 행사 참여 브랜드 상품 2만원이상 구매 시 5000원 이상 SSG머니 제공 또는 즉시 할인하는 이벤트도 동시에 연다. 이 외에도 해당 브랜드 일부 상품에 한해 ‘1+1’, ‘2+1’ 혜택도 준비했다.

뷰티, 쥬얼리 등 할인 행사도 펼친다. 다음달 1일부터 7일까지 열리는 ‘Cupid(큐피드)@SSG’ 행사에서는 뷰티, 시계, 쥬얼리, 언더웨어, 수입명품 등 인기 카테고리 상품을 최대 69% 할인한 가격에 선보인다. 행사 첫날인 1일 자정(00시)부터는 선착순 3만 명에 한해 최대 2만원까지 할인되는 쿠폰팩을 지급하며, 상세 내용은 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

‘Sweet Cake Valentine’ 새벽배송 기획전도 열린다. ‘고디바’, ‘포숑’, ‘밀갸또’ 등 유명 케이크 맛집의 베스트 상품 9종을 최대 10% 할인한 가격에 구매 가능하다. 행사 기간은 다음달 4일부터 10일까지다.

SSG닷컴 관계자는 “밸런타인데이를 앞두고 고객이 선호하는 브랜드인 스타벅스를 비롯한 인기 상품 위주로 행사를 준비했다”며 “향후에도 트렌드 변화에 따라 다양한 이벤트를 선보일 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr