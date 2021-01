[아시아경제 이지은 기자] 청와대는 28일 오후 서훈 국가안보실장 주재로 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회 회의를 열었다고 밝혔다.

참석자들은 미국 신 행정부 출범을 계기로, 한미 간 긴밀한 소통과 협력을 바탕으로 동맹 현안과 한반도 및 글로벌 이슈들을 협의해 나가기로 했다.

또 '호르무즈 해협 우리 선박 억류 사건'과 관련 상황을 점검하고, 우리 국민과 선박의 억류 해제를 위해 범정부적인 외교 노력을 지속 경주하기로 했다. 이밖에도 코로나19 상황의 조속 극복을 위한 조치도 추진해 나가기로 했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr