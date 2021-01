경찰 "안전한 백신 수송 위해 최선…접종 방해행위는 엄정대응"

[아시아경제 송승윤 기자] 경찰이 다음달부터 시작되는 코로나19 백신 접종이 안전하게 이뤄질 수 있도록 총력을 다하겠다고 밝혔다.

송민헌 경찰청 차장은 28일 충북 청주시 질병관리청에서 열린 '코로나19 예방접종 종합계획' 브리핑에서 "안전한 백신 수송을 위해 순찰차로 에스코트하는 등 가용 인력을 최대한 동원해 군과 합동으로 안전 확보에 최선을 다하겠다"고 이같이 밝혔다.

군이 주축이 된 '코로나19 백신 수송지원본부'는 백신 유통의 전반적인 상황을 관리하기로 했다. 경찰은 이를 적극적으로 지원한다. 초저온에서 보관·유통해야 하는 백신 운송은 질병관리청이 계약을 체결한 전문 민간업체에서 맡는다. 군과 경찰은 수송 과정이 정상적으로 이뤄지는 지 감독하고 통제하는 역할을 수행한다.

송 차장은 "백신접종센터 등에 경찰력을 배치해 질서 유지와 의료인에 대한 보호를 통해 원활한 접종이 이뤄지도록 지원하겠다"며 "특히 백신 접종 의료인에 대한 폭행 등 접종 방해 행위에는 엄정하게 대응할 예정"이라고 말했다.

또 "백신 접종 관련 유언비어, 가짜뉴스는 국민의 불안을 가져와 원활한 백신 접종을 방해하는 중대범죄"라며 "철저히 수사해 책임을 묻겠다"고 강조했다.

