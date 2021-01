"가덕도 신공항 건설"…한목소리 낸 부산시장 국민의힘 예비후보들

28일 오후 부산에서 '국민의힘 부산시장 후보 비전스토리텔링 PT' 진행

[아시아경제 금보령 기자, 박준이 기자] 4월 부산시장 보궐선거에 도전하는 국민의힘 예비후보들이 '가덕도 신공항' 건설을 강조하고 나섰다.

28일 오후 부산 해운대 벡스코에서 열린 '국민의힘 부산시장 후보 비전스토리텔링 프레젠테이션(PT)'에서 이언주 전 국민의힘 의원을 비롯해 전성하 LF 에너지 대표, 박민식 전 국민의힘 의원, 박형준 동아대 교수, 박성훈 전 부산시 경제부시장 등이 가덕도 신공항 건설이 필요하다는 의견을 밝혔다.

이 전 의원은 가덕도 신공항이 '부산시민의 자존심'이라고 표현했다. 그는 "우리는 이 문제를 해야 하나 말아야 하나 논할 게 아니라 당연히 해야 할 것"이라며 "어떻게 제대로 실현할 것인가를 논해야 한다"고 강조했다.

이 전 의원은 비전스토리텔링에 앞서 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 '가덕도 신공항 특별법'이 통과되지 못할 경우 후보직을 내려놓겠다는 입장을 내놓기도 했다. 그는 당 지도부를 향해 "가덕도 신공항 특별법이 통과되지 못한다면 저는 과감하게 후보직을 사퇴할 것을 공식적으로 발표한다"고 말했다.

박 전 의원도 가덕도 신공항이 필요하다고 봤다. 그는 "문재인 대통령과 담판 짓겠다. 법안이 통과하면 만사 오케이가 아니다"라며 "대통령 결단이 필요하다. 돈이 필요하다. 10년 전에도 가덕도 백지화 선언했을 때 국회에서 국회의원 대표해 강력히 성토한 기억이 있다"고 주장했다.

박 전 부시장 또한 "경제부시장으로 일하며 가덕도 신공항을 추진했다"며 "지하 물류터널 무비자 복합 리조트 등 가덕도 신공항 연결해 부산 경제 혁명할 대책을 마련할 것이다. 가덕도 백지화 무력화 해낼 수 있다"고 얘기했다.

국민의힘은 그동안 가덕도 신공항 문제를 놓고 지도부와 부산지역 의원들의 의견 차이가 있었다. 다만 전일 열린 국민의힘 신년 기자회견에서 김종인 비상대책위원장이 "부산 경제 활성화 어떻게 할 것이냐 하는 과정 중에 가덕도 신공항도 포함될 수 있다"고 언급한 바 있다.

