◆ 2급(수석부부장)

▲플랫폼개발부장 이송원 ▲법무실장 김대중 ▲금융결제연구소 팀장 박정현 ▲총무부 팀장 오병일 ▲IT개발부 팀장 이영진

◆ 3급(부부장)

▲경영기획부 팀장 허성균 ▲금융결제연구소 팀장 김영진 ▲기업금융부 팀장 이은 ▲디지털금융부 팀장 최재용 ▲IT기획부 팀장 성재철 ▲금융인증센터 부부장 홍혜정 ▲금융인증센터 부부장 권용휘 ▲IT기획부 부부장 강성주 ▲IT기획부 부부장 우상진▲e사업실 부부장 손용황 ▲카드인프라사업실 부부장 김강민 ▲정보보호부 부부장 원승재 ▲총무부소속 부부장 정진욱

