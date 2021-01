[아시아경제 황윤주 기자] S-OIL은 연결 기준 작년 영업손실이 1조877억원으로 전년(영업이익 4201억원) 대비 적자전환한 것으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다.

매출은 16조8297억원으로 전년 대비 31% 감소했으며 순손실 7875억원으로 적자로 돌아섰다.

4분기 영업이익은 931억원으로 전년 동기보다 880.5% 늘었다. 같은 기간 매출과 순이익은 각각 4조2803억원과 1297억원이었다.

