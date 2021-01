밀양시, 관내 양돈 농가 악취 저감에 팔 걷어

축산악취개선 공모사업 사업비 36억원 확보,

경상남도 1위, 전국 3위의 성적으로 사업 선정

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시가 ‘2021년 축산악취개선 공모사업’ 최종 사업 대상자로 선정됐다.

28일 시에 따르면 축산악취개선 사업은 총사업비 35억6000만원으로 국비 20%, 지방비 20%, 국비 융자 50%, 자부담 비율 10%로 진행된다.

시는 사업계획의 충실성, 행정 주도 사업 참여 의지와 사전준비에서 높은 평가를 받아 경남 1위, 전국 3위의 성적으로 선정됐다.

관내 양돈 농가 23호를 대상으로 농장 여건에 맞는 가축분뇨 처리 및 악취 저감 시설에 36억을 투입해 축산환경개선에 집중할 계획이다.

박일호 시장은 “사업을 통해 축산업?주민 간 갈등을 해결함으로써 축산업의 부정적 인식 개선과 지속할 수 있는 축산환경으로 가는 발판이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

